Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek...

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri desteklemek üzere toplam 33,4 milyon avroluk yardım programına onay verdi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:01
1090 Okunma
AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek...
banner48

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2022 Eylem Programı'nın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 33,4 milyon Euro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik ekonomik kalkınma, barış ve güven artırıcı çeşitli projelerin destekleneceği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin AB standartlarına uyumuna da destek sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Yeşil Mutabakatı'na uygun şekilde yeşil enerji ve çevre yatırımlarının da destek kapsamında yer alacağı belirtildi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edeceği bildirilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin akademik burs programının da devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, destek programı kapsamında 2006 ve 2022 arasında çeşitli projelere 656 milyon avro fon tahsis ettiği anımsatıldı.

Öte yandan AB, geçen yılın nisan ayında Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etmişti.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerin de bu koruma kapsamında yer alacağı bildirilmiş, hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması istenmişti. Bu süreçte üreticileri desteklemek için hellim paketi açıklanmıştı.

Türk Ajansı Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı 41 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı 41 derece dolaylarında olacak
Güzelyurt ve Dilekkaya'da yangın
Güzelyurt ve Dilekkaya'da yangın
Tatar: Federal temelde bir anlaşma kabul edilemez
Tatar: Federal temelde bir anlaşma kabul edilemez










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim