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"AB'den yardım istemeliyiz"

Yerbilim Mühendisleri Odası petrol sızıntısı konusunda "Başta Avrupa Birliği olmak üzere Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ye acil yardım çağrısı yapılmalıdır" açıklaması yaptı

31 Ağustos 2021 Salı 09:00
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"AB'den yardım istemeliyiz"

Suriye’de denize sızan petrol adamıza doğru geliyor...

Bilginin ülkemize gelmesinin ardından kurulan kriz masasının yanı sıra sivil toplum örgütleri de konuyla ilgili açıklamalar yaparak uyarılarda bulunuyor.

Yerbilim Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada petrol sızıntısının temizlenmesi için acil yardım çağrısı yapılması gerektiği vurgulandı

Açıklama şu şekilde:

“15 bin ton kadar petrolün, 22,5 kilometre karelik bir alanda yüzeylenerek oluşturduğu petrol tabakası adamızın doğu sahillerine ulaşmak üzeredir.

Karpaz Burnu'ndan Larnaka'ya kadar tüm kıyılar süreç içerisinde kirlenme tehlikesi içindedir.

Gerçekleşecek olan kirliliğin giderilmesi için onlarca milyon dolarlar karşılığı, uzun süreli yeterli teknik bilgi ekipman ve tecrübeye sahip uluslararası şirketler ile temizlik yapılması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler:
SuriyePetrolKıbrıs
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