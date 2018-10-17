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AB hayvansal atıkların bertrafı için 2.4 milyon Euro hibe veriyor

Avrupa Komisyonu, hayvansal atık bertaraf sisteminin inşası için 2.4 milyon Euro hibe verecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
AB hayvansal atıkların bertrafı için 2.4 milyon Euro hibe veriyor

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2.4 milyon  Euro’luk hibe için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amacın, tüketilmeyen hayvansal yan ürünlerin toplatılması ve bertaraf edilmesi için bir sistem oluşturmak olduğu kaydedilen açıklamada, hayvansal yan ürünlerin toplanması, depolanması ve yakılması için merkezi bir yerin yanında 6 adet toplama ve transfer merkezi inşa edilecek.

Yapılacak işler arasında hâlihazırda AB tarafından tedarik edilen konteyner ve soğuk depo birimlerinin kurulması, kaldırımların, kapakların, drenaj, güvenlik ve diğer binaların inşası da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABHayvansal AtıklarHibeGündemKıbrıs
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