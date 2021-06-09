AB Heyeti izleme istasyonlarında incelemede bulundu

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre inceleme sırasında heyete Çevre Koruma Dairesi personeli eşlik etti.

AB yetkilileri inceleme sırasında yaptıkları açıklamada; hava kalitesi izleme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI GENİŞLETİLDİ

Çevre Koruma Dairesi’nin, hava kalitesi yönetimi konusunda Avrupa Birliği ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada çalışmaların hem yasal mevzuatı uyumlaştırma faaliyetlerini hem de hava kalitesinin yönetimiyle ilgili projeleri kapsadığı kaydedildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hava kalitesi izleme ağının Avrupa Birliği finansmanı ile 2020 yılı aralık ayında yenilenerek genişletildiği kaydedilen açıklamada, 1 milyon 200 bin Euro bedeli olan ihale kapsamında mevcut 9 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunun yenilendiği ve ilave ölçüm cihazları alınarak ölçüm ağının genişletildiği belirtildi.

Gezici hava kalitesi ölçüm istasyonu temin edilerek istenen bölgelerde seyyar ölçümlerin gerçekleştirilmesi olanağı sağlandığı yer alan açıklamada, proje kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’a 2m x 3m boyutunda LED ekran yerleştirilerek hava kalitesinin güncel durumunun paylaşıldığı ifade edildi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Alevkayası, Teknecik ve Kalecik bölgelerinde bulunan sabit ölçüm istasyonları ile KKTC genelinde dokuz noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapıldığı belirtildi.