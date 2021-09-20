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AB ile birlikte ıslah programı başlatılacak

Hellim Tescili Projesi kapsamında, ülkede yetiştirilen küçükbaş hayvanların ırk tescili amacıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık ve Veteriner Dairesi ile Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü personeli ile saha çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:46
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AB ile birlikte ıslah programı başlatılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nazan Koluman ve Prof. Dr. Huriye Kaya koordinasyonunda oluşturulan ekip, 8 farklı bölgede lokasyon ve toplam hayvan sayısı ile sürü büyüklüğüne göre seçilecek olan çiftlikleri belirlemek üzere harekete geçti.

Bir yıl boyunca sürmesi planlanan proje kapsamında, ırk tescilinin yapılacağı, popülasyonu temsil eden yaklaşık 42 çiftlik seçilecek ve bunun ardından pilot çiftlikler belirlenerek, AB ile birlikte ıslah programı başlatılacak.

VURANA: “TÜM İŞLETMELERİ KAPSAYACAK ETÜT ÇALIŞMASI YAPTIK”

Proje yürütücüsü Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, hellimin tescili için önce hayvanların tescilinin yapılması gerektiğine işaret ederek, “Hellim üretimine uygun sütü üretecek ırklarımızın, süt verimini ve kalitesini belirlememiz gerekiyordu. Bu kapsamda bir proje başlatarak, tüm işletmeleri kapsayacak bir etüt çalışması yaptık. Elimizde ırk tescilini yapabileceğimiz geriye dönük tutulmuş kayıtlardan oluşan çok yıllık verilerimiz de mevcut. Buna ek olarak ülkemizde yürütülmüş bütün bilimsel çalışmalar da tek tek inceleniyor. Bakanlığımızın yanı sıra, TC Tarım ve Orman Bakanlığı ile ülkemizdeki ve Türkiye’deki üniversiteler de ıslah programına destek veriyorlar” dedi.

Vurana, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje sonunda,  Kıbrıs Türk tarafı olarak Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden hellim ticaretinin yapılabilmesi için hellim tescilinin gerekliliklerini sağlayabilecek hayvan popülasyonunu belirleyip, mevcut ırkların özelliklerini saptayıp, ırk tescili yaparak uygun hayvan ırklarının yer alabileceği bir ıslah programı oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece, AB mevzuatı çerçevesinde çalışmalar yapmaya uygun bir alt yapı oluşturabileceğiz. Bakanlığımız, hellimin tescili açısından önemli bir adım attığı için heyecanla çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
HellimHellim Tescili Projesi
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