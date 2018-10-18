AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü çerçevesinde panel gerçekleştirildi

AB Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleşen panele milletvekilleri Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe, Jale Refik Rogers ve Menteş Gündüz; bazı büyükelçilik temsilcileri, Avrupa Birliği yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson ve İçişleri Bakanlığı Koordinatörü Evin Unutmaz yaptı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Sivil Alan Projesi’nden Selen Lermioğlu Yılmaz yaptı.

BJORNSSON

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson her mağdurun arkasında inanılmaz büyük acı ve kötü deneyim yattığını dile getirerek, Komisyon olarak bunu önlemek için çalıştıklarına işaret etti.

İnsan ticaretinin AB değerlerini ve insan haklarını ihlal eden bir suç olduğunu ve bu konuda Avrupa Birliği’nde kapsamlı yasa ve politika çerçevesi bulunduğuna değinen Bjornsson, AB Komisyonu’nun insan ticaretinin önlenmesi için ortaya koyduğu çabalara değindi.

Bjornsson bu konuda öncelikli hedeflerinin insan ticareti iş modelini ortadan kaldırmak, mağdurların haklarına erişimini artırmak, insan ticaretiyle mücadele konusunda hem AB içerisinde hem de dışarısında daha koordineli bir çalışma yürütülmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

İnsan ticareti konusunda Kuzey Kıbrıs’taki durumun pek iyi olmadığına işaret eden Bjornsson konuyla ilgili açılan 1 milyon Euro’luk teklif çağrısından bahsetti.

UNUTMAZ

İçişleri Bakanlığı Koordinatörü Evin Unutmaz da açılışta yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın etkinliğe katılmayı çok istediğini ancak önceden ayarlanmış başka bir organizasyon nedeniyle katılamadığını dile getirdi.

Ülkede insan ticareti ile mücadele konusunda farkındalığın gün geçtikçe arttığını buna rağmen sorunun çözümü için bugüne kadar gerçekçi bir adım atılmadığını dile getiren Unutmaz şöyle devam etti:

“Ulusal Eylem Planı hazırlanmamış olması, özellikle polis ve kritik kamu kurumlarının bilinçlendirilmemesi ve hizmet içi eğitime yönelik çalışmalar yapılmaması da ciddi bir eksikliktir”

Birçok uluslararası raporda ülkedeki insan ticaretinin varlığının açık şekilde belirtildiğine işaret eden Unutmaz, şöyle devam etti:

“Şüphesiz insan ticaretinin vuku bulduğu yerleri, sadece ülkemiz sınırları içerisinde kabul etmek doğru değildir. Yabancı çalışma gücü olarak ülkemize gelen kişilerin istismarı, bazı durumlarda yurt dışında yaşanmaya başlamakta ve ülkemizde bunun fark edilmesi üzerine o kişilerin o zincirden çıkarılmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır”

Açılış konuşmalarının ardından Belçika Payoke Örgütü Direktörü Klaus Vanhoutte İnsan Ticareti Mağdurlarının Hakları Konusunda AB Politikası ve AB Üye Ülkelerinden Uygulamalar; İçişleri Bakanlığı hukukçusu Emine Uzun İnsan Ticaretinin Önlenmesi Konusunda Yerel Uygulamalar, Fırsatlar ve Öneriler ve ABD Elçiliği İnsan Hakları Memuru Jacob A. Glenn 2018 İnsan Ticareti Raporu Bulguları başlıklı konuşma yaptı.