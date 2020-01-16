AB Komisyonu Başkanı’ndan Akıncı’ya cevap

1 Aralık’ta resmen göreve başlayan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine gönderdiği kutlama mesajına mektupla cevap vererek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs’ta çözüm yönündeki kararlılığını belirtmesinin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konuları da AB ile görüşmek arzusunu ifade etmişti.

Ursula von der Leyen cevabi yazısında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etmesinin yanı sıra, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme AB’nin tam desteğini ifade ederek Kıbrıs’taki iki tarafın uygun göreceği çerçevede her türlü katkıyı yapmaya da hazır olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, Kıbrıs Türk toplumunu ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanı Akıncı ile diyalog içinde olmayı kendisinin de arzuladığını mektubunda iletti.