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AB'nin aşı adaleti kınandı!

AB'nin Kıbrıs'a gönderdiği 482 bin doz aşıdan Kıbrıslı Türklere sadece 30 bin doz aşı verilmesi kınandı...

11 Mayıs 2021 Salı 10:42
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AB'nin aşı adaleti kınandı!

Ekonomik Örgütler Platformu Avrupa Birliği’nden gönderilen corona virüs aşılarının nüfus oranlarına göre adaletli bir şekilde dağıtılmamasını Metehan Sınır Kapısı’nda yaptığı eylemle protesto etti

Eylemcileri “Avrupa Birliği bu haksızlığa göz yumma, Avrupa Komisyonu Göreve, Aşıda da mı ambargo, AB vatandaşı Kıbrıslı Türklere reva görülen oran yüzde 6.2 mi?, Kınıyoruz” gibi dövizler taşıyarak mesaj verdi

Okunan basın bildirisinde şu noktalara dikkat çekildi:

“AB’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türlere verilmesi gereken miktarın verilmemesini kınıyoruz. AB Kıbrıs’a 482 bin 965 doz aşı gönderdi. Kıbrıslı Türklere 30 bin 50 doz gönderildi. Yani sadece yüzde 6.2’si Kıbrıslı Türklere iletildi, kabul edilebilir değildir, kınıyoruz. Çeşitli ambargolar altındaki Kıbrıs Türk halkına aşı ulaşımı temel bir gerekliliktir. Kıbrıs Rum yetkilileri ve AB yetkilileri salgın konusunda AB vatandaşlığımızı unutmuş görülüyorlar. AB yetkililerinin şeffaf ve adaletli olmaya çağırır, adaletsizliğin düzeltilmesini talep ederiz”

Basın bildirisi Türkçe ve İngilizce olarak okundu

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