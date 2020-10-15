Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...
Yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı
Yasal olmayan yolla giriş yaparken...
Adadan çıkış yaparken yakalandı
Adadan çıkış yaparken yakalandı
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

AB tarafından finanse edilen destek kapsamında işletmelere 18 bin TL’ye kadar yardım

AB tarafından finanse edilen destek kapsamında yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne ilk ödemeler hazır hale gelirken, finansal destek programının 2. aşamasında saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne destek sağlanacağı açıklandı.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:53
555 Okunma
AB tarafından finanse edilen destek kapsamında işletmelere 18 bin TL’ye kadar yardım

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programı, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül 2020'de başlatıldı. AB tarafından finanse edilen destek programının birinci ve ikinci aşamalarının bütçesi ise 3 Milyon Euro. Destek kapsamında uygun işletmelere 18 bin TL'ye kadar finansal destek sağlanacak.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci aşama 25 Eylül 2020 tarihinde sona erdi Yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki işletmelere yapılacak ödemelerin ilk kısmı bugün itibariyle hazır hale gelecek ve ödemelere önümüzdeki haftalarda da devam edilecek.

Saç bakım ve güzellik hizmetleri sektörüne yapılacak desteklere yönelik başvuru çağrısı Kasım 2020’de açılacak. Yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecek. Aynı adresten daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen destek programı, Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO ) tarafından ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu ve yerel paydaşlarla yakın işbirliği içinde uygulanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİ ONLINE AÇILIŞI YARIN
19. ULUSLARARASI ZEYTİN FESTİVALİ ONLINE AÇILIŞI YARIN
Doğuş Derya: "Kıbrıs'ta kardeşçe yaşamak için hepimize yer var"
Doğuş Derya: "Kıbrıs'ta kardeşçe yaşamak için hepimize yer var"
Türkiye ile dayanışma ve işbirliği şart…
Türkiye ile dayanışma ve işbirliği şart…
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim