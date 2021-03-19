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"AB, Türkiye'ye yardım etmek zorunda"

Borrell: Türkiye 4 milyondan fazla insanı ağırlıyor, AB yardım etmek zorunda

19 Mart 2021 Cuma 09:31
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"AB, Türkiye'ye yardım etmek zorunda"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için oluşturduğu İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Borrell, burada bir soru üzerine Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşması sayesinde yasadışı göçün durduğunu ve pek çok hayatın kurtulduğunu anlattı,

"Bu anlaşma halen geçerlidir ve uygulamaya devam edilmelidir." diye konuştu.

"Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz"

Yüksek Temsilci, Türkiye'nin 4 milyonu aşkın göçmeni ağırladığını söyledi, "Avrupa Birliği Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır." diye konuştu.

Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise gelecek Pazartesi yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi, "Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz." diye konuştu.

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