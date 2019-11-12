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AB yaptırımları sondaj gemi personeli ve askerlerimizi hedef alabilir!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında kabul edilen çerçeve belgenin ardından, kısıtlayıcı önlem alacakları kişi ve kurumlar üzerinde çalışabileceklerini bildirdi. Reuters'a konuşan bir diplomat ise bu kişilerin sondaj gemilerinde çalışan personel ile askerlerden oluşabileceği mesajını verdi.

12 Kasım 2019 Salı 10:07
AB yaptırımları sondaj gemi personeli ve askerlerimizi hedef alabilir!

Mogherini, Brüksel’deki AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanların, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin bir çerçeve belgesinde anlaştığını hatırlattı.

AB üyesi ülkelerin çerçeve belgeyi kabul etmesinin ardından atılacak adımlara değinen Mogherini, “AB, tedbir listesine alınacak kişi ve kurumları belirleyebilir. Bunun yapılıp yapılmayacağına ve ne zaman olacağına ise bakacağız” diye konuştu.

Reuters’a konuşan bir diplomata göre ise yaptırımlar sondaj yapan gemi personeli ve bölgede koruma görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri personelini hedef alabilir. Yaptırımların hedefindeki personele vize yasağı ve mallarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor.

IŞİD’LİLERİN İADESİ KONUSU

Mogherini, Irak ve Suriye’de savaşmış olan AB vatandaşı IŞİD’lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, “Bu konu, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor. Her üyenin bununla başa çıkmak için farklı mevzuatı var. AB düzeyinde ise bu konuyla ilgilenmek için ne yetkimiz ne de arzumuz var. Öte yandan, bundan yaklaşık bir yıl önce AB olarak, üye devletlere koordinasyon konusunda yardımcı olabileceğimizi iletmiştim” şeklinde konuştu.

“İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ TAM UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetini değerlendiren Mogherini, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda bakanların “İran ile nükleer anlaşmaya tam bağlılıklarını yinelediğini” belirtti.

Mogherini, “Her ne kadar İran nükleer anlaşmasının korunması gittikçe zorlaşsa da bu anlaşma güvenliğimiz için kritik önemde. Anlaşmanın tam olarak uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB YaptırımlarıSondaj Gemi
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