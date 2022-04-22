ABD askeriyim dedi, 38 bin 500 TL dolandırdı

(Kamalı Haber)

Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı 1 Darlington Ezenwa Okeke, zanlı 2 Nyasha Millincent Rusere’in Sahte davranışla para temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’un Facebook’ta tanıştığı Elle L Wright’in kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, Arif Oğuz Onur’a ait 38 bin 500 TL parayı zanlı 2 Nyasha Minlincent’in hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı 2 Nyasha Minlincent’in hesabını zanlı 1’in yönettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, 2 zanlının da tutuklandığını tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken banka hesap dökümleri olduğunu ve aranan 1 şahıs olduğunu belirtti. Polis, Facebook hesabını kimin kullandığının belirlenmesi gerektiğini söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.