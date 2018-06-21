ABD Büyükelçisi Doherty, Peace Players’in yaz kampını ziyaret etti

Raif Uzkan

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty, iki toplumlu basketbol takımı Peace Players’in (Barış Oyuncuları) Limasol’a bağlı Agros köyündeki yaz kampını ziyaret etti.

Kuzey ve Güney Kıbrıs, Kuzey İrlanda, Filistin, İsrail ve Amerika’dan oyuncu ve koçların da yer aldığı etkinlikte Doherty, öğrenciler ve hocalarıyla sohbet ederek sorularını yanıtladı; birlikte basketbol oynadı ve fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe Galatasaray’la Euroleague şampiyonluğu yaşamış ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda da yer almış eski basketbolcu Şebnem Kimyacıoğlu da özel konuk olarak katıldı.

DOHERTY: “KOLEJ YILLARIMDA FUTBOL OYNADIM”

Büyükelçi Doherty, etkinlik sırasında basına yaptığı açıklamada 3 yıldan beri Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Peace Players programının 150 bin Dolarlık bütçeyle sporun evrensel dilini de kullanarak dünyanın çatışma bölgelerinde yaşayan gençlerini biraya getirdiğini ifade etti.

Kendisinin de sporu çok sevdiğini ve kolej yıllarında futbol oynadığını ifade eden Doherty, yaz kamplarında oyuncuların liderlik, takım çalışması, iletişim, iyi ilişkiler kurma, yardımlaşma ve saygıyı aldıkları eğitimlerle en iyi şekilde tecrübe ettiklerini söyledi.

Şebnem Kimyacıoğlu da 3 yıl önce ilk kez Kıbrıs’a yine özel konuk olarak geldiğini ve o günden sonra Peace Players’in fahri elçiliğini yaptığın belirtti.

İlk gelişinin ardından organizasyonda 5 gün geçirdikten sonra Peace Players’in yaptığı işi çok önemli ve ümit verici bulduğunu kaydeden Kimyacıoğlu, gelecek jenerasyonlardan barış için ümitli olduğunu ifade etti.

Barış egzersizlerinin sınıflarda karşılıklı anlayışı geliştirdiğini, bunun yanında sportif egzersizlerin de bedensel gelişime ve takım çalışmasına katkı koyduğunu anlatan Kimyacıoğlu, Galatasaray’a bakış açısının Kıbrıslı Türkler için farklı olduğunu, bu nedenle gençlerin ileriki hedeflerini yüksek tutmalarında etkili olmak istediğini söyledi.