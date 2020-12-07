Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

ABD’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984’e yükseldi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:14
617 Okunma
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648’e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise COVID-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Saner: Son aşamadayız
Saner: Son aşamadayız
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim