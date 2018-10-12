Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96154
ALTIN
231.202
DOLAR
5.8737
STERLİN
7.7567
EURO
6.7979
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

ABD, Kıbrıs'taki üssü 4 yıl gizli kullanmış

ABD'nin 2013-2017 tarihleri arasında Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur askeri üssünü gizli bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Rum medyasında, "4 yıl boyunca ABD helikopterleri gizli şekilde Kıbrıs semalarında uçtu" yorumları yapıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 11:01
ABD, Kıbrıs'taki üssü 4 yıl gizli kullanmış

ABC News kanalının, “ABD Eylül 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Kıbrıs adasında hava üssü bulundurdu” haberi gündeme oturdu. Rum muhalefet partileri, “Bu, güvenlik açısından sakıncalı” açıklaması yaparken, Rum medyası, “4 yıl boyunca ABD helikopterleri gizli şekilde Kıbrıs semalarında uçtu” yorumlarını yaptı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Haberin içeriğini ABD kaynaklarına sorun” dedi.
ABD’nin, Suriye’ye ve Ortadoğu’ya yönelik hava harekatlarının da yapıldığı Ağrotur üssünü, “tehlike bölgelerinden personel tahliyesi için kullandığı” belilrtildi. Beş helikopter ve 40 personel bulunan üssün dört yıllık gideri ise 70 milyon Euro olduğu iddia edildi. ABD, 2012 yılında İngiliz üslerini kullanmak istemiş ancak bu istek reddedilmişti. Rum medyası ABD’nin de gizli şekilde İngiliz üslerini kullandığına dikkat çekti.

‘HAVA ÜSSÜ KAPATILDI MI?’ SORUSU YANITSIZ KALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon ise, Kıbrıs adasında kurulan ve 70 milyon dolar harcanan hava üssünü kapattıkları yönünde çıkan haberleri yorumlamaktan kaçındı. Pentagon temsilcisi, RIA Novosti muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise soruyu, “ABC’de yayınlanan genel müffetişliğin raporuna eklenecek bir şey yok” şeklinde yanıtladı.

ABC televizyonu, Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi raporuna dayandırarak verdiği haberinde, ” ABD’nin ‘hangi amaca hizmet ettiği’ belli olmayan ve 71 milyon dolar harcadığı Kıbrıs adasında kurduğu hava üssünü ‘sessiz’ bir şekilde kapattı” ifadelerini kullanmıştı.

‘HER YIL 20 MİLYON DOLAR HARCANDI’

Rapora göre, Kıbrıs adasında Eylül 2013’te kurulan hava üssü Ağustos 2017’de kapatılmış. Toplam 5 helikopter ve 40 sözleşmeli askerin bulunduğu üsse, her yıl yaklaşık 20 milyon dolar harcanmış. Raporda belirtildiğine göre, Havacılık Kurulu’nun onayı olmadan kurulan hava üssünün kulanım ihtimalini ya da personelin tahliyesi maliyetini Dışişleri Bakanlığı açıklayamadı. Bunun dışında, kurulan üssün potansiyel alternatifleriyle ilgili belgeler de bulunamadı. Rapora göre, eğer Dışişleri Bakanlığı prosedüre uygun olarak hareket etmiş olsaydı, gereksiz harcamalardan kaçınıp 71 milyon dolar tasarruf edebilirdi.
ABC’ye göre, Kıbrıs’ta inşa edilen söz konusu hava üssü, Libya’nın Bingazi kentindeki CIA üssüne düzenlenen silahlı saldırıdan sonra tedbir amaçlı kuruldu. Bingazi’deki saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens da dahil olmak üzere dört ABD vatandaşı öldürülmüştü.

banner22
Son Güncelleme: 12.10.2018 12:00
Anahtar Kelimeler:
üsKıvbrısABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim