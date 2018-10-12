ABD, Kıbrıs'taki üssü 4 yıl gizli kullanmış

ABC News kanalının, “ABD Eylül 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Kıbrıs adasında hava üssü bulundurdu” haberi gündeme oturdu. Rum muhalefet partileri, “Bu, güvenlik açısından sakıncalı” açıklaması yaparken, Rum medyası, “4 yıl boyunca ABD helikopterleri gizli şekilde Kıbrıs semalarında uçtu” yorumlarını yaptı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Haberin içeriğini ABD kaynaklarına sorun” dedi.

ABD’nin, Suriye’ye ve Ortadoğu’ya yönelik hava harekatlarının da yapıldığı Ağrotur üssünü, “tehlike bölgelerinden personel tahliyesi için kullandığı” belilrtildi. Beş helikopter ve 40 personel bulunan üssün dört yıllık gideri ise 70 milyon Euro olduğu iddia edildi. ABD, 2012 yılında İngiliz üslerini kullanmak istemiş ancak bu istek reddedilmişti. Rum medyası ABD’nin de gizli şekilde İngiliz üslerini kullandığına dikkat çekti.

‘HAVA ÜSSÜ KAPATILDI MI?’ SORUSU YANITSIZ KALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon ise, Kıbrıs adasında kurulan ve 70 milyon dolar harcanan hava üssünü kapattıkları yönünde çıkan haberleri yorumlamaktan kaçındı. Pentagon temsilcisi, RIA Novosti muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise soruyu, “ABC’de yayınlanan genel müffetişliğin raporuna eklenecek bir şey yok” şeklinde yanıtladı.

ABC televizyonu, Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi raporuna dayandırarak verdiği haberinde, ” ABD’nin ‘hangi amaca hizmet ettiği’ belli olmayan ve 71 milyon dolar harcadığı Kıbrıs adasında kurduğu hava üssünü ‘sessiz’ bir şekilde kapattı” ifadelerini kullanmıştı.

‘HER YIL 20 MİLYON DOLAR HARCANDI’

Rapora göre, Kıbrıs adasında Eylül 2013’te kurulan hava üssü Ağustos 2017’de kapatılmış. Toplam 5 helikopter ve 40 sözleşmeli askerin bulunduğu üsse, her yıl yaklaşık 20 milyon dolar harcanmış. Raporda belirtildiğine göre, Havacılık Kurulu’nun onayı olmadan kurulan hava üssünün kulanım ihtimalini ya da personelin tahliyesi maliyetini Dışişleri Bakanlığı açıklayamadı. Bunun dışında, kurulan üssün potansiyel alternatifleriyle ilgili belgeler de bulunamadı. Rapora göre, eğer Dışişleri Bakanlığı prosedüre uygun olarak hareket etmiş olsaydı, gereksiz harcamalardan kaçınıp 71 milyon dolar tasarruf edebilirdi.

ABC’ye göre, Kıbrıs’ta inşa edilen söz konusu hava üssü, Libya’nın Bingazi kentindeki CIA üssüne düzenlenen silahlı saldırıdan sonra tedbir amaçlı kuruldu. Bingazi’deki saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens da dahil olmak üzere dört ABD vatandaşı öldürülmüştü.