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ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri açığa çıktı

Nükleer silahlara ev sahipliği yapan Avrupa üslerinde konuşlanmış ABD askerleri, çok sayıda hassas güvenlik detayını yanlışlıkla açığa çıkardı. Bilgiler arasında nükleer silahların nerede saklandığı da yer alıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:58
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ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri açığa çıktı

İngiltere merkezli haber sitesi Bellingcat, ABD'nin nükleer silahlarını, silahların depolandıkları yerleri ve ABD askerlerinin kullandığı protokoller gibi hassas bilgilerin sızdığını yazdı.

Haberde, ABD askerlerinin bu bilgileri ezberlemek için kullandıkları hafıza kartlarının açığa çıktığı belirtildi. Bu noktaları korumakla görevli askerler tarafından kullanılan bilgi kartları, kameraların konumlarından, kasaların etrafındaki devriyelerin sıklığına kadar çok sayıda hassas bilgi içeriyor.

İnternet ortamına sızdırılan ve çeşitli araçlarla ulaşılabilen bilgilerde Türkiye'nin İncirlik üssünün yanı sıra İtalya, Almanya ve Belçika'da ABD'ye ait nükleer silahlar olduğu bilgisi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDNükleer Silah
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