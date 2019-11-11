ABD Suriye’de 500 ila 600 asker bırakacak

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye’de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını söyledi.

Milley, ”Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, DEAŞ’a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ”yıkıcı” bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını da söyledi.

(BRT/TRT)