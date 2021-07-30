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ABD, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a Maraş'la ilgili kararını geri alması çağrısı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber, ülkesinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan Maraş'la ilgili açıklamalarını geri almasını istediğini açıkladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 22:03
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ABD, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a Maraş'la ilgili kararını geri alması çağrısı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber, ülkesinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan Maraş'la ilgili açıklamalarını geri almasını istediğini bildirdi.
 
Büyükelçi Garber, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile görüştü.
 
Yapılan resmi basın açıklamasında, Demetriou’nun ABD’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili destek ve ilkeli görüşünden, soruna çözüm bulma çabalarından dolayı duyduğu samimi minnettarlığı ifade ettiği belirtildi.

Annita Demetriou, Büyükelçiye, ABD’nin BM Güvenlik Konseyinin daimi bir üyesi olarak Mağusa ve UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesiyle ilgili son görüşmelerdeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Maraş bölgesini açmasıyla ilgili olarak Demetriou, bu girişimlerin uluslararası hukukun ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğunu, Kıbrıs’ta çözüm için müzakerelerin başlaması çabalarını baltaladığını vurguladı.
 
Garber de, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletlerin müzakerelere başlanması çabalarını desteklediğini tekrarladı. Maraş'ın açılması konusunda Garber, ABD’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine bölgedeki faaliyetlerle ilgili açıklamalarını hemen geri alması çağrısı yaptığını söyledi.

İki yetkili görüşmelerinde, Kıbrıs ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini övdü; bu ilişkilerin Doğu Akdeniz bölgesinde istikrarı sağlamaya yönelik ortak hedefler olduğuna işaret etti. Demetriou ve Garber, parlamento düzeyinde de ilişkileri geliştirmeye karar verdiler, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da artması üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Son Güncelleme: 30.07.2021 23:46
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