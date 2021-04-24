Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
Flaş Haber
70'i yerel 93 pozitif vaka!
Kapat

ABD vatandaşlarına Güney Kıbrıs’a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu

ABD’nin, vatandaşlarına, Covid-19 vakalarının yüksek seyrettiği Güney Kıbrıs’a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:44
34 Okunma
ABD vatandaşlarına Güney Kıbrıs’a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu

Alithia gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ı dördüncü kategoriye koyduğunu ve Yunanistan’ın da bu kategoriye alındığını yazdı.

Gazete, Rum Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Papaharalambus’un konuyla ilgili açıklama yaparak, bunun haksız bir karar olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün, bahsedildiği kadar kötü olmadığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Papaharalambus, konuyla ilgili bir dizi tedbir aldıklarını ve farklı ülkelerin dikkatini çekebilmek için, her 100 bin kişide kaç vaka sayısı olduğunun değil, kaç test yapılıp kaç pozitif vaka tespit edildiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair mektuplar gönderdiklerini belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri, Bayındırlık-Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının da yurtdışındaki ortaklarına mektup göndererek, doğru bilgileri ciddiye almaları ve buna göre Güney Kıbrıs’a seyahatlerle ilgili politika oluşturmaları çağrısında bulunduklarını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Egemenliğimizden, devlet sahibi bir halk olduğumuz noktasından geri adım atacak değiliz"
"Egemenliğimizden, devlet sahibi bir halk olduğumuz noktasından geri adım atacak değiliz"
“Annan planı artık müzakerelere temel olamaz”
“Annan planı artık müzakerelere temel olamaz”
BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ
BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim