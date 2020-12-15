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"ABD’nin bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye aleyhine aldığı yaptırım kararını kınadığını açıkladı.

15 Aralık 2020 Salı 17:22
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"ABD’nin bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye aleyhine aldığı  yaptırım kararını kınadığını açıkladı.

TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE

NATO’nun en önemli üyelerinden biri olan Anavatan Türkiye’ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye aleyhine aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bir ülke olarak kendi savunmasını güçlendirmek için almış olduğu karara saygı gösterilmelidir. Bu tip talihsiz kararlar Türkiye’nin ulusal güvenliği için gerekli olan tedbirleri alma yönündeki kararlılığını etkilemeyecektir. Anavatan Türkiye’nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyorum ve ABD’nin bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.

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