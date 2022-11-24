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Abdülhamid Han Akdeniz'e hazırlanıyor!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın yeniden Akdeniz’de görev yapmaya hazır olacağını belirterek, “Mavi Vatan’ın her köşesinde aramalara devam. Planların gereklerini yapıyoruz” dedi.

24 Kasım 2022 Perşembe 17:01
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Abdülhamid Han Akdeniz'e hazırlanıyor!



Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden Akdeniz’de görev yapmasını planladıklarını ifade etti.

Bilgin, “Mavi Vatan’ın her köşesinde aramalara devam. Biz aslında adım adım, hafta hafta nerede ne yapacağımızı planlamış durumdayız ve o planın gereklerini yapıyoruz” dedi.

Bilgin, 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin bakım çalışmaları için Taşucu açıklarında demirlediğini dile getirerek, “Hazırlıkları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde yeniden demir alacak. Yeni görev yerinin de Akdeniz olması planlanıyor” diye konuştu.

Akdeniz’deki çalışmalarla ilgili bölgede yeni bir konsept ile arama yaptıklarını anlatan Bilgin, tuz üstü aramacılığı yaptıklarını, tuz altı yapılar için tekrar daha derin hedeflere yöneleceklerini kaydetti.

Bilgin, “Önce tuz üstü yapıların potansiyellerini anlamak istiyoruz” dedi. Akdeniz’de 5 milyon yıl önce oluştuğu bilinen tuz çökeliminin üzerinde ve altında yapılan aramacılık çalışmaları böyle ifade ediliyor. Tuz deniz tabanının altında bir katman olarak bulunabiliyor. Uzmanlar bazen bu tuz katmanlarının arasında da gaz olabildiğini dile getirdiler. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz’deki Çaycuma-1’de kuyu sondaj derinliğine ulaşmış vaziyette. Test çalışmaları bu hafta tamamlanacak. Sismik araştırma gemilerimizin de biri Karadeniz’de diğeri Akdeniz’de. Adeta Mavi Vatan’ın röntgenini çekiyoruz” diye konuştu.

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