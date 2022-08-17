Abdülhamid Han ilk sondajına başladı

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri olan Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.