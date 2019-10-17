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Abdullah Dura teminata bağladı.  

17 Ekim 2019 Perşembe 16:29
Abdullah Dura teminata bağladı.  

(Kamalı Haber) - Girne’de tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaralayan Abdullah Dura, dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Girne’de meydana gelen yaralama, sarhoşluk ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Yavuz, 14 Ekim 2019 tarihinde, saat 00.30 sıralarında Girne’de, Canbulat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında, zanlının 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçak ile kolundan yaraladığını belirtti. Yavuz, zanlının müştekinin koluna bir kez bıçak sokup çıkardıktan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Yavuz, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi. Ömer Yavuz,  zanlının 3 gündür tutuklu bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile teminata bağladı.  

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Abdullah Dura
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