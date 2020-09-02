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AB’NİN DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, toplam bütçesi 3 Milyon Euro olan finansal destek programı hakkında açıklamada bulundu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:46
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AB’NİN DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, toplam bütçesi 3 Milyon Euro olan finansal destek programı hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu programın, gerekli koşulları yerine getiren şahıs, mikro ve küçük işletmelere, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarına yönelik bir finansal destek sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

AB tarafından yapılan istişare neticesinde, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörünün en yüksek öncelikli sektör olarak belirlendiği, dolayısıyla kafeler, barlar, kafeteryalar, restoranlar, catering, kahve/çay ocakları, meyhaneler, büfeler, kantinler, sandviç büfeleri, pastaneler gibi işletmeleri kapsadığı belirtildi.

Her bir başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki şekilde tanımlandı:

1. Gerçek kişi / tüzel kişi olması

2. KKTC'de kurulmuş olması

3. İşletme sahibinin/sahiplerinin, KKTC kimlik kartına sahip olması

4. Toplam istihdam edilen kişi sayısının (işletme Direktörleri de dahil olmak üzere) 5 veya daha az olması

5. 'Karantinanın gerçekleştiği tarihte (14 Mart 2020 öncesinde) faaliyette olması

6. (Yasa uyarınca) Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) veya Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) veya Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR)’den birinin halihazırda üyesi olması.

Programa öngörülenin üstünde başvuru olması halinde “2 yıl içerisinde kurulmuş start-up/yeni işletmelere”, “Kadınların sahibi olduğu ve desteklediği işletmelere”, “(30 yaş altı) genç girişimcilerin sahibi olduğu ve desteklediği işletmelere”, ve “Ekonomik kalkınmada öncelikli olan 3 coğrafi bölgede (Güzelyurt, Lefke, İskele) yer alan işletmelere öncelik verileceği de ifade edildi.

Başvuruların, 16 Eylül saat 15:00’e kadar, www.isdestek.eu  adresinde bulunan Online Başvuru Formu vasıtasıyla yapılabileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanlığıAB
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