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“AB’nin Durumu ve 2018 Öncelikleri” anlatıldı

Silman, Kıbrıs gibi bölünmüş Avrupa ülkeleri bulunduğuna işaret ederek, bugün Kıbrıslı Türklerin müktesebat dışında tutulduğunun ve AB’nin olanaklarından yararlanamadığının altını çizdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:17
“AB’nin Durumu ve 2018 Öncelikleri” anlatıldı
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Raif Uzkan

Avrupa Komisyonu (AK) Kıbrıs Temsilciliği “Avrupa Birliği’nin (AB) Durumu ve 2018 Öncelikleri” konulu sunum gerçekleştirerek, daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik bir Birlik için hazırlanan yol haritasının önemini vurguladı.

SİLMAN: “KIBRISLI TÜRKLER AB’DEN YARARLANAMIYOR”

AB Koordinasyon Ofisi Temsilcisi Hüseyin Silman, Merit Lefkoşa Otel’de yer alan sunum öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in işaret ettiği üzere, Avrupalı liderlerin çok daha güçlü, işlevsel bir birlik kurmak istediklerini söyledi.

Silman, Kıbrıs gibi bölünmüş Avrupa ülkeleri bulunduğuna işaret ederek, bugün Kıbrıslı Türklerin müktesebat dışında tutulduğunun ve AB’nin olanaklarından yararlanamadığının altını çizdi.

Silman, Avrupa toprağında entegrasyonun henüz tamamlanamadığını, Kıbrıs’ın tümünün Avrupa toprağı olması halinde her şeyin farklı gelişmiş olacağını bildirdi.

Kıbrıslı Türklerin öncelikli düşüncesinin AB üyeliği olduğunu da vurgulayan Silman, ekonomik ve sosyal durumun iyileştirilmesi adına mali destek alan Kıbrıslı Türklerin bu sınırlı yardımlardan faydalanmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Kıbrıslı Türklerin şu an çevre sorunlarıyla daha iyi baş edebildiğini de söyleyen Silman, Kıbrıs Türk liderliğinin bütünlüklü bir çözüm için gerekli çabayı gösterdiğini ve AB’nin daha bütünleşik bir yapı olarak Adanın kuzey tarafını da gözden kaçırmaması gerektiğini belirtti.

MARKOPOULITIS 6 YILLIK GÖREVİNİN SONUNDA 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi George Markopoulitis sunumu gerçekleştirirken, hem mutlu hem hüzünlü bir gün olduğuna işaret ederek, Jean-Cleaude Junker’in “Rüzgâr yeniden Avrupa’nın yelkenlerinde” sözlerine atıfta bulundu ve bir taraftan da 6 yıllık görevinin sona ermesinden ve Kıbrıs’tan ayrılacak olmasından dolayı üzüntülü olduğunu belirtti.

Yunanistan’da Juncker adına Avrupa Komisyonu’nu temsil edeceğini söyleyen Markopoulitis, bir Avrupalı olarak kendi ülkesine katkı yapmanın sevindirici olacağını söyledi.

Juncker’in 2014’te göreve geldiği zaman AB’nin ekonomik krizden çıkmaya çalıştığını, 2014 yılının Adada ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği ve önemli hasarlar yaptığı bir yıl olduğunu hatırlatan Markopoulitis, Avrupa’nın hem finansal hem bilgi olarak gerekli koordinasyonu sağlayarak ülkeyi yeniden dışarıdan bakıldığı zaman kıskanılacak bir dengeye oturttuğunu anlattı.

Daha sonra göç krizi ve ardından da İngiltere’nin AB’den ayrılma kararları almasıyla AB’nin zor günler yaşadığını belirten Markopoulitis, yine de İngiltere’nin işlettiği demokratik prosedürü ve kararını saygıyla karşıladıklarını belirtti.

JUNCKER’İN YOL HARİTASI ÖNERİSİ…

Birliğin Durumu konuşmasında belirtilen reform gündemini yönlendirmek için Başkan Juncker, daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik bir Birlik için yol haritası önermişti.

Ticaret, yatırımların izlenmesi, siber-güvenlik, sanayi, veri ve demokrasi gibi konularda Komisyon tarafından derhal bir dizi somut girişim benimsenmişti.

Her yıl Eylül ayında, AK Başkanı tarafından Avrupa Parlamentosu’nda “Birliğin Durumu” konuşması yapılarak, bir önceki senenin kazanımlarıyla bir sonraki yıl için belirlenen öncelikler konusunda değerlendirme yapılıyor.

Başkan ayrıca, AB’nin karşılaştığı en zorlayıcı sorunların Komisyon tarafından nasıl ele alınacağını belirliyor.

Bunu takiben, Komisyon tarafından bir sonraki on iki ay içerisinde gerçekleştirilecek eylem listesini öngören bir “İş Programı”  hazırlıyor.

Birliğin durumu ve Avrupa Komisyonu’nun 2018 İş Programı ve öncelikleri konusunda daha geniş bilgi için https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en  sitesinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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