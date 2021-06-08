“AB’nin, Gazimağusa kanalizasyon tamirat projesine start vermesi bekleniyor”

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arter bugün kanalizasyon tamirat projesinin yüklenici firması Çeltikçioğlu İnşaat Direktörü Murat Dağ ile bir görüşme yaptı.

Arter buradaki konuşmasında, AB finansmanıyla yapılacak Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi’nin İnşaat Mühendisleri Odası’nda vizelendiğini, çıkılan ihaleyle de müteahhit firmanın belirlendiğini söyledi.

Projenin uygulanması için AB’nin çalışmalara start vererek, ön çalışma yapması ve müteahhit firmaya talimat vermesi gerektiğini ifade eden Arter, Mağusa halkı daha fazla bekletilmeden kanalizasyondaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

İsmail Arter, gecikmenin belediyenin diğer üst yapı projelerinin gecikmesine de neden olduğunu belirtti.