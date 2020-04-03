AB’nin KKTC için sağladığı tıbbi ekipman ve malzemelerin ilk bölümü yolda

Avrupa Birliği’inin Covid19’un yayılmasına karşı Kıbrıs Türk toplumu için yapmış olduğu 5 milyon euroluk yardımın ilk bölümü olan 2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.

Öte yandan 25 kişilik tıp uzmanı da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacak.

Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edilen İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçlar yerıyor.

Avrupa Komisyonu, COVID-19'un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelide seferber edildi.

Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumda.