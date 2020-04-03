AB’nin KKTC için sağladığı tıbbi ekipman ve malzemelerin ilk bölümü yolda

Avrupa Birliği’inin Covid19’un yayılmasına karşı Kıbrıs Türk toplumu için yapmış olduğu 5 milyon euroluk yardımın ilk bölümü olan 2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.
Öte yandan 25 kişilik tıp uzmanı da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacak.
Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edilen İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçlar yerıyor.
Avrupa Komisyonu, COVID-19'un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelide seferber edildi.
Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumda.
|
Acil Durum Malzeme Listesi
|
|
ÜRÜN
|
Miktar
|
Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)
|
4,000
|
Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi
|
500
|
Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr
|
6,500
|
HME Filtresi
|
5,000
|
VTM (Viral Taşıma Tüpü)
|
200
|
PCR kitleri
|
4,800
|
DNA Saflaştırma Kiti
|
1,680
|
Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları
|
6,048
|
Solunum cihazı, çok amaçlı H/T
|
40
|
EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü
|
20
|
İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar
|
60
|
Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap
|
20
|
Mobil X-ray ünitesi, dijital
|
1
|
Video laringoskop
|
6
|
Video bronkoskop
|
1
|
Akış ölçer O2
|
40
|
Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A2
|
2
|
Önlük (farklı boylarda)
|
30,000
|
Gözlük (farklı boyutlarda)
|
15,000
|
Tam Yüz Koruyucusu
|
15,000
|
Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)
|
30,000
|
Koruyucu tulum (farklı boylarda)
|
30,000
|
Eldiven (farklı boylarda)
|
40,000
|
Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)
|
30,000
|
İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler)
|
150,000
Keşke hükümet söylese de memurların maaşlarını ödeseler
tatar malzeme kalsin, parasini verin biz aliriz sonra demis ama gene yolladilar nedensa
AB vatandaşlarıns yardım etti. Teşşekkürler , yakın zamanda garantörümüz olun .
forever european union