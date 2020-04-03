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AB’nin KKTC için sağladığı tıbbi ekipman ve malzemelerin ilk bölümü yolda

2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.

03 Nisan 2020 Cuma 14:32
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AB’nin KKTC için sağladığı tıbbi ekipman ve malzemelerin ilk bölümü yolda

Avrupa Birliği’inin Covid19’un yayılmasına karşı Kıbrıs Türk toplumu için yapmış olduğu 5 milyon euroluk yardımın ilk bölümü olan 2.5 milyon Euro tutarındaki acil tıbbi ekipman ve malzeme bu ay içerisinde ülkemize geliyor.

Öte yandan 25 kişilik tıp uzmanı da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacak.

Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edilen İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve  paralitik ilaçlar yerıyor.

Avrupa Komisyonu, COVID-19'un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelide seferber edildi.

Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumda.

Acil Durum Malzeme Listesi

 

ÜRÜN

Miktar

Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)

4,000

Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi

500

Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr

6,500

HME Filtresi

5,000

VTM (Viral Taşıma Tüpü)

200

PCR kitleri

4,800

DNA Saflaştırma Kiti

1,680

Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları

6,048

Solunum cihazı, çok amaçlı H/T

40

EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü

20

İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar

60

Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap

20

Mobil X-ray ünitesi, dijital

1

Video laringoskop

6

Video bronkoskop

1

Akış ölçer O2

40

Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A2

2

Önlük (farklı boylarda)

30,000

Gözlük (farklı boyutlarda)

15,000

Tam Yüz Koruyucusu

15,000

Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)

30,000

Koruyucu tulum (farklı boylarda)

30,000

Eldiven (farklı boylarda)

40,000

Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)

30,000

İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler)

150,000

Son Güncelleme: 03.04.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsCovid19Avrupa Birliği
Yorumlar
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Ertaç 2020-04-03 14:55:34

Keşke hükümet söylese de memurların maaşlarını ödeseler

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dervis 2020-04-03 16:07:33

tatar malzeme kalsin, parasini verin biz aliriz sonra demis ama gene yolladilar nedensa

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Gibri 2020-04-03 16:12:05

AB vatandaşlarıns yardım etti. Teşşekkürler , yakın zamanda garantörümüz olun .

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vatandas 2020-04-03 16:46:25

forever european union

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