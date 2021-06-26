“AB’nin utancını kamufle etmek için sergilediği saldırgan ve çirkin tavrı asla kabul edilmeyecek”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu açıklama yaparak, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen’in bir soruya karşılık “iki Devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz “ şeklindeki yanıtını kınadı tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in bir soruya karşılık “iki Devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz “ şeklinde verdiği yanıtı kuvvetle kınıyorum. AB yetkilileri bu açıklamalarıyla Kıbrıs Türk Halkının iradesini hiçe saymaktadırlar.

AB’nin bu pozisyonu Güney Kıbrıs’a koşulsuz desteğinin de yeni bir örneğidir. Kıbrıs Türk halkına verdiği tek bir sözü dahi yerine getirmeyen AB’nin bu tutumu şaşırtıcı değildir. Bu tutum, ayrıca , AB’nin, Ada’daki mevcut durumun devamından memnun olduğuna da işaret etmektedir. Adada herhangi bir anlaşma Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında bulunacaktır. AB bu olguyu elbet anlayacaktır.

Birliğe üyelik kriterlerini hiçe sayarak bir Rum devletini Kıbrıs diye üye yapan AB’nin bu utancını kamufle etmek adına sergilediği saldırgan ve çirkin tavrı asla kabul edilmeyecek, egemen, eşit uluslararası devlet politikamıza sonuna kadar sahip çıkılacaktır.”