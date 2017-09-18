Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

"Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü" yapıldı

"2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:29
"Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü" yapıldı

“2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nin katkılarıyla, Cihangir Muhtarlığı ile Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün organize ettiği etkinlik, dün Cihangir Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleşti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte gün boyunca Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal tarafından açılışı yapılan fotoğraf sergisi, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin folklor gösterileri, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi’nin “5’inci Mevsim Yaşam Korosu” adlı konseri, dans gösterileri ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Bulamaç, kuruyemiş, çörek, hellim ve meyve suyu ikramının da yapıldığı etkinlikte tüm oyuncaklar çocuklar için ücretsizdi.

“2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü”nde Bilgin Ergene de okurları için kitap imzaladı.

Etkinlik konserlerle tamamlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal etkinlikte yaptığı konuşmada, “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü”nde birçok insanın bir araya geldiğini ve böyle etkinliklerin insanları daha da sosyalleştirdiğini ifade etti.

Cihangir Muhtarı Mehmet Reis ise konuşmasında, Etkinlik için çok hazırlık yaptıklarını söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim