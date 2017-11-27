Aburub ve Abubakar’a yardım eden de tutuklandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geçtiğimiz hafta Haspolat’ta bir evde ele geçirdiği 50 gram Hint Keneviri suçu ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Polis ekipleri, evde yapılan aramada şeffaf renk naylonda üzerinde kareli çizgiler bulunan 14 adet kâğıt parçalarında yaklaşık 50 gram ağırlığında Hintkeneviri uyuşturucu ele geçirmiş, Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar’ı olayla bağlantılı tutuklayarak mahkemeye çıkarmıştı.

Alınan tutukluluk süresinde, zanlılar uyuşturucu satın alması için kendilerine aracı olan Abdurrahman Al Bello’nun ismini verdi.

Önceki gün tespit edilen Bello, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis satıcının peşinde

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder mahkemede verdiği ifadede, Abdurrahman Al Bello’nun 24 Kasım tarihinde Haspolatta “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-verme Ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile tutuklandığını anlattı.

Özder, şuan poliste tutuklu bulunan Aburub ve Abubakar’ın tasarruflarında bulunan 50 gram Hintk Keneviri’yi almalarına aracı olan Bello’nun önceki gün tespit edilerek tutuklandığını, uyuşturucuyu satan esas kişinin ise henüz yakalanmadığını kaydetti.

Polis, olayla bağlantılı bir kişin daha arandığını kaydederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

50 gram uyuşturucu ile bağlantılı olan 3 zanlının bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.