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Acapulco Hotel dört buçuk saatte hizmete kaldığı yerden devam etti

Çatalköy bölgesinde meydana gelen olaydan kısmen etkilen Acapulco Hotel kısa sürede hizmet vermeye devam etti  

12 Eylül 2019 Perşembe 21:08
Acapulco Hotel dört buçuk saatte hizmete kaldığı yerden devam etti

Acapulco Hotel, 11 Eylül Çarşamba gecesi saat iki civarında meydana gelen olay sonrasında kısa sürede misafirlerine hizmet vermeye başladı.

Olayın meydana gelmesinden 4 buçuk saat sonra Acapulco Hotel’de sabah saat 6.30’da kahvaltı ve diğer hizmetler kaldığı yerden devam etti.

Personelin özverili çalışması ile dört buçuk saatte hizmete geri dönme başarısını gerçekleştirdiklerini söyleyen hotel direktörü İçim Çağıner Kavuklu, sosyal medyadan çalışanlarına teşekkür etti.

Olayın meydana gelmesi ile birlikte misafirlerini güvenli alanlara taşıyarak gerekli tedbirleri alan Acapulco Hotel’de personelin özverili çalışması dikkat çekti.

Personel tüm gece boyunca ve günün ağırması ile birlikte gün boyunca misafirlerin her hangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir titizlikle çalıştı.

Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu, hizmetleri aksatmadan sürdüren personele olay süresince otelle iş birliği içerisinde çalışan polis, itfaiye, sivil savunma ve askeri yetkililere teşekkür etti.

Otelde kalan misafirlerin tatillerine devam edebilmeleri için canını dişine takan personel sayesinde Acapulco’nun plajı ve havuzları gün boyunca faaliyette kaldı ve müşterilerine hizmet verdi bu arada hasar gören odalar süratle tamir edilirken misafirlerde tatillerine kaldıkları yerden devam etti.  

Olay sonrasında konuştuğumuz otel misafirleri de yaşanan olayın çok üzücü olmasına rağmen otelin bu kadar kısa sürede hizmete devam etmesinin bir başarı olduğunu belirttiler. Oteldeki personelin ilgisi sayesinde tatillerine kaldıkları yerden devam edebildiklerini belirten bazı otel misafirleri, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ettiler. 

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Hüseyin Becer 2019-09-12 21:14:56

Geçmiş olsun. Böyle bir olayda ve böyle bir ortamda hızmetin kesintisiz devam etmesi otelin kalitesini göstermektedir.

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