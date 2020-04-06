Acapulco Otel’de karantina altında bulunan kişilerin test sonucu negatif!

Sağlık Bakanlığı Acapulco Otel’de 14 günlük gözetim altında kalanlara gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

" Sağlık Bakanlığı Açıklama "

Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacaktır. Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir.

Ayrıca Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance'da kalan öğrencilerin

testlerinin bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli tarafından yapılacaktır.