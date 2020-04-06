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Acapulco Otel’de karantina altında bulunan kişilerin test sonucu negatif!

Sağlık Bakanlığı Acapulco Otel’de 14 günlük gözetim altında kalanlara gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:42
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Acapulco Otel’de karantina altında bulunan kişilerin test sonucu negatif!

Sağlık Bakanlığı Acapulco Otel’de  14 günlük gözetim altında kalanlara gerekli testlerin yapıldığı ve sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

" Sağlık Bakanlığı Açıklama " 

 Acapulco Otelde 14 günlük gözetim altında bulunan kişiler yarın öğlen saatlerinde otelden ayrılacaktır.  Otelde gözetim altında kalanlara gerekli testler yapılmış ve sonuçları negatiftir. 

Ayrıca  Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance'da kalan öğrencilerin

testlerinin  bu gece saat 23.30 da sonuçlandırılmasının ardından gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli tarafından yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
Acapulco OtelKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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Test 2020-04-06 22:28:54

Sonuçları değişken. Aynı kişiye üst üste negatif pozitif negatif çıkabiliyor. Bel bağladığınız testler sonumuz olabilir. Aramızda bulaştırıyor olabilirler.

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