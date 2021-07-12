“Acele gel, Özgürgün acildir”

Çiğdem AYDIN -GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, Çiğdem Aydın’la günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gündem Kıbrıs’ın manşetten duyurduğu UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Türkiye’den KKTC’ye dönüşünü değerlendiren Töre, “acele gel, acildir nisap sıkıntımız var” dedi.

UBP milletvekili Zorlu Töre, Hüseyin Özgürgün’nün yeniden aday olacağım açıklamasını saygı ile karşıladığını belirtti. Töre, “acele gelsin acildir nisap sıkıntımız var” dedi. UBP Parti Meclisi’nin kurultay kararının geç kalınmış bir karar olduğunu ifade eden Töre, “çok daha erken alınması gereken bir karardı, UBP çok daha önce pek tabi ki kurultayını tamamlayabilirdi.Genel başkan seçilebilir genel sekreter sekreter de seçilebilirdi ama yapılmadı. Durum böyle olunca hükumet ortaklarımızın kendi partilerinde yaşadıkları sıkıntılar bir hükumet sorunu haline geldi. Sorunların UBP ile ilgilisi olmamasına rağmen yaşanan sıkıntılar UBP’ye mal edildi. Oysa kurultayımız yapılmış olsaydı bunlar yaşanmayabilirdi” dedi.