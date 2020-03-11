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Acenteler turistlerin uçak parasını devletin ödemesini istiyor

Acenteler Alman turistleri devletin parasıyla ülkelerine göndermek istiyor

11 Mart 2020 Çarşamba 14:02
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Acenteler turistlerin uçak parasını devletin ödemesini istiyor

Ülkemize tatil amaçlı gelen ve çeşitli otellerde kalan sekiz yüze yakın turistin ülkelerine geri gönderilmesi için turizm acenteleri devletten maddi beklenti içerisine girdi.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre acenteler, bu turistleri ülkelerine geri göndermek için devletten beş tane uçak isteyerek masrafları devletin karşılamasını talep etti.

Başbakanlık, yolcuların ülkelerine gönderilmesinin ciddi bir maliyet kalemi olduğunun altının çizilerek, seyahat eden turistlerin yolculuk anlaşmaları kapsamında her birinin özel sağlık sigortası bulunması nedeniyle bu talebe sıcak bakmadı.

Acentelerin bu talebini reddeden Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar, acentelerin özel sağlık sigortasından turistleri faydalandırmak zorunda olduğunu ve devletin bu durumu kabul ederek böyle bir maddi yükün altına girmeyeceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AcentelerKoronavirüsCoronavirüsCorona
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