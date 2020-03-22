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Acenteler uyarıldı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, deniz yoluyla ulaşımda yolculardan gelen fiyat artışı şikâyetlerini takibe aldıklarını açıkladı

22 Mart 2020 Pazar 12:43
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Acenteler uyarıldı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, deniz yoluyla ulaşımda yolculardan gelen fiyat artışı şikâyetlerini takibe aldıklarını ve acentelerin uyarıldığını açıkladı Bakan Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sorunun devamı halinde, Ticaret Dairesi'yle iş birliği içinde bu hizmetin "denetimli mal ve hizmetler" sınıfına alınacağını, sıkıntıların 171 numaralı tüketici şikâyet hattına bildirilebileceğini duyurdu.

Atakan'ın paylaşımı şöyle:

"Şu an adadan tek çıkışın denizyollarına kalmasına paralel olarak yolculardan gelen fiyat artışı şikâyetleri takibe alındı. Acenteler bu konuda uyarıldı. Devamı halinde Ekonomi Bakanlığı Ticaret Dairesi ile iş birliği içerisinde müdahale edilip bu hizmetler 'denetimli mal ve hizmetler' sınıfına alınacak. Bu yönde yaşanan sıkıntıları 171 numaralı 'Alo Tüketici' hattına bildirebilirsiniz."

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Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıTolga AtakanKarantinaKoronavirüsUlaşım
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