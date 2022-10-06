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Acı kayıp!

Çevresinde çok sevilen biri olan Selçuk Yitmen, hayatını kaybetti.

06 Ekim 2022 Perşembe 20:05
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Acı kayıp!



Yitmen’in ölümü başta aile yakıları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Taşkınköy örgütümüzün mihenk taşlarından çok değerli büyüğümüz Selçuk Yitmen abimizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Cenaze, cuma (yarın) saat 11:00’de Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk YitmenVefat
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