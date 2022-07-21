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Acı kayıp... Çobanoğlu hayatını kaybetti!

BRTK eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2022 Perşembe 09:29
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Acı kayıp... Çobanoğlu hayatını kaybetti!
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından  hayatını kaybetti.

Çobanoğlu, bugün saat 11.00'de BRTK'da düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Çobanoğlu’nun ailesinin yayımladığı mesaj ise şöyle:

“Çok değerli varlığımız, babamız, dedemiz, canımız, BRTK eski müdürü ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız derindir. Merhumun cenazesi yarın saat 11.00’de BRTK’da düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecektir. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun...”

BRTK'da yer alan özgeçmişine göre, 2 Şubat 1953 yılında Gazimağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972 yılında teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirilene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil birçok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi ( UBPGenel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu.

Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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