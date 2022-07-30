Acı kayıp... Özdenefe hayatını kaybetti...

Çatalköy sakinlerinden Oktay Özdenefe bugün yaşamını yitirdi. Özdenefe, bugün Çatalköy Camii'sinde kılınacak ikindi namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

Özdenefe’nin vefatı, Çatalköy Belediyesi tarafından duyuruldu. Belediye tarafından yapılan duyuru şöyle:

"Çok değerli büyüğümüz Oktay Özdenefe abimizi kaybettik. Acımız sonsuzdur. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Cenazesi 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü (bugün) Çatalköy Camii'sinde kılınacak ikindi namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecektir.” İfadelerine yer verildi.

Ses Kıbrıs ailesi olarak Özdenefe ailesine başsağlığı diliyoruz.