Açık Artırma İle Hurda Demir ,Hurda Alüminyum , Hurda Çelik Malzeme Satışı Yapılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, devlet daireleri kurum ve kuruluşlardan çıkan hurda demir, alüminyum hurda çelik malzemelerin açık artırma ve peşin para usulü ile satışa çıkarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre satışı yapılacak tesis ve malzemelerin adresleri şöyle:

“a) Yeni Boğaziçi süt fabrikası (hurda sanayi tipi çelik kazan vb.metal malzemeler)

b) G/Mağusa Ece bisküvi fabrikası (hurda demode metal biskuvi sanayi makineleri)

c) Haspolat araç hurda ambarı (hurda alüminyum profil malzemeler)

d) Tarım Dairesi Güzelyurt Eğitim Üretim Çiftliği (hurda metal malzemeler)

Satış tarihi ve yeri:

11/04/2019 tarih Perşembe günü saat 11:00’de ( yukarda a,b,c,d adresleri verilen tüm malzemeler) faal olmayan Yeni Boğaziçi süt fabrikasında satışları yapılacaktır.”

Açık artırmaya katılacak olan alıcı/alıcılar açık artırma tarihinden bir gün öncesine kadar veya satış günü hurda demir, alüminyum ve çelik malzemelerle ilgili 30 bin TL 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve de devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesinden alacakları belgeyi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne verecek.

Teminat vermeyen alıcı/alıcılar açık artırmaya katılamayacakları, daha bilgi ve şartnamenin 10 Nisan tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilebileceği bildirildi.