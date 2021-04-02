Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Açık Artırma İle Hurda Satışı

 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile hurda demir satışı yapacak.

02 Nisan 2021 Cuma 10:53
72 Okunma
Açık Artırma İle Hurda Satışı

Daireden yapılan açıklamaya göre, hurda demirin yanında hurda aküler de bulunuyor. Satış 6 Nisan Salı, saat 10:00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Haspolat’taki ambarında yapılacak. 

Malzemelerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin Haspolat’taki ambarı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Su işleri Dairesi ve DÜÇ Margo ve Çömlekci Çiftliklerinde bulunduğu kaydedildi.

Satışa katılmak için gerekli olan şartnamenin,  Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilmesi gerekiyor.

Katılım için ayrıca 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve Devlet’e vergi borcu olmadığına dair belge gerektiği belirtildi. Akü satışına katılmak için ek olarak Çevre Dairesinden Akü taşıma ve muhafaza izin belgesi gerektiği ifade edildi.

Bilgi için tahsis edilen hat: 228-5940-41 (dahili 239) olarak açıklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Anahtar Kelimeler:
Hurda Demir Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay, Girne Turizm Limanında İncelemelerde Bulundu
Canaltay, Girne Turizm Limanında İncelemelerde Bulundu
Girne Bölgesinde İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
Girne Bölgesinde İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim