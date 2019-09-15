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Açık Kapı Sivil Toplum Festivali başlıyor

Açık Kapı Sivil Toplum Festivali bugün başlıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 09:07
Açık Kapı Sivil Toplum Festivali başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi ile sivil toplum örgütlerinden oluşan bir komite tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali; STÖ’lerle ilgili farkındalık ile STÖ’lerin görünürlüğünü artırmayı, gönüllülüğü teşvik etmeyi ve daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplumun oluşturulmasına yönelik olarak STÖ’lerin medya ve iş dünyası ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı koymayı hedefliyor.
4. Açık Kapı Festivali 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Açık Kapı Festivali’nde bu sene 72 sivil toplum örgütü kapılarını açacak ve herkes için farklı etkinlikler düzenleyecek.

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği’nden Fatma Yahyalar, Lefkoşa, İskele, Mağusa ve Lefke’de düzenlenecek sivil toplum fuarlarının yanı sıra, festival süresince, 35 STÖ’nün atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, film ve belgesel gösterimleri, paneller, köy festivalleri, söyleşiler, seminerler gibi 57 farklı etkinlik düzenleyerek halka kapılarını açık tutacak.

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Anahtar Kelimeler:
Açık Kapı Sivil
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