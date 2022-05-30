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Açıklama UBP'den mi , Saraydan mı? UBP'den açıklama geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), dün yaptıkları açıklamanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kaleme alındığı veya basına servis edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:45
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Açıklama UBP'den mi , Saraydan mı? UBP'den açıklama geldi

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, CTP Genel Merkezi tarafından basına servis edilen ve “Ersin Tatar”ı şiddetle protesto eder ve istifaya davet ederiz" şeklindeki açıklamaya yanıt olarak, dün UBP olarak cevap yayınladıkları ve hemen ardından ilgili açıklamanın Cumhurbaşkanlığı tarafından basına servis edildiği iddialarının sosyal medyada konu olduğu kaydedildi.

UBP, “Yayınlamış olduğumuz bu açıklamanın Cumhurbaşkanlığı basın bürosu tarafından kaleme alındığı veya basına servis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim TAK tarafından açıklamamızın partimiz tarafından gönderildiği teyit edilmiştir. Meselenin netleşmesi açısından işbu açıklamayı kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.

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