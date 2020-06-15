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"Açıklığa kavuşması gereken noktalar var"

Halkın Partisi Parti Meclisi sona erdi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 22:53
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"Açıklığa kavuşması gereken noktalar var"

Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı sonrası Genel Başkan Yenal Senin açıklama yaptı.

Bugünkü parti meclisi toplantısının gündeminin daha önceden belli olduğunu kaydeden Senin, toplantıda son 48 saatte yaşanan gelişmelerin de konuşulduğunu söyledi.

Senin şu şekilde devam etti:

"Başbakan yardımcımız, tatmin olmadığı ve netliğe kavuşmasını istediği konuların olduğunu bugün Meclis'te zaten açıklamıştı.

Yarın  bakanlar kurulunda gerek sağlık gerekse diger konularda istişare  olacak.

Açıklığa  kavuşması  gereken noktalar var. Bazı soruların cevapları net bulunmadı.

Bakanlarımızdan, yarınki Bakanlar Kurulu’nda daha detaylı konuşulmasını istedik. Tahmini 15 gün sonra bir PM daha olacak.

Bu konu özelinde  tutumumuz bu şekilde. Üstümüze düşen  sorumluluğun farkındayız, bu şekilde  devam ediyoruz.

Yarın Bakanlar Kurulu’nda ne gibi adımlar  atılacağı, nerede hatalar yapıldığı  görüşülecek. Bugünkü PM 9 Haziran'da yaptığımız  çağrı  üzerine toplanan parti meclisidir.

Yarınki bakanlar kurulunda cevap almamız gereken konular var. Sayın Özersay meclis kürsüsünde muhalefete hak verdiği noktaları  da aktardı zaten.

Biz şeffaf olmaya devam edeceğiz. Bakanlar kurulu sonrası birkaç konu netlik kazanacak."

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Yenal SeninHalkın Partisi
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