Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı sonrası Genel Başkan Yenal Senin açıklama yaptı.

Bugünkü parti meclisi toplantısının gündeminin daha önceden belli olduğunu kaydeden Senin, toplantıda son 48 saatte yaşanan gelişmelerin de konuşulduğunu söyledi.

Senin şu şekilde devam etti:

"Başbakan yardımcımız, tatmin olmadığı ve netliğe kavuşmasını istediği konuların olduğunu bugün Meclis'te zaten açıklamıştı.

Yarın bakanlar kurulunda gerek sağlık gerekse diger konularda istişare olacak.

Açıklığa kavuşması gereken noktalar var. Bazı soruların cevapları net bulunmadı.

Bakanlarımızdan, yarınki Bakanlar Kurulu’nda daha detaylı konuşulmasını istedik. Tahmini 15 gün sonra bir PM daha olacak.

Bu konu özelinde tutumumuz bu şekilde. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız, bu şekilde devam ediyoruz.

Yarın Bakanlar Kurulu’nda ne gibi adımlar atılacağı, nerede hatalar yapıldığı görüşülecek. Bugünkü PM 9 Haziran'da yaptığımız çağrı üzerine toplanan parti meclisidir.

Yarınki bakanlar kurulunda cevap almamız gereken konular var. Sayın Özersay meclis kürsüsünde muhalefete hak verdiği noktaları da aktardı zaten.

Biz şeffaf olmaya devam edeceğiz. Bakanlar kurulu sonrası birkaç konu netlik kazanacak."

KAYNAK : KIBRIS POSTASI