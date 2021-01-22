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Acil B rh+ trombosit kana ihtiyaç var

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören bir hasta için B rh+ trombosit kana ihtiyaç var.

22 Ocak 2021 Cuma 14:30
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Acil B rh+ trombosit kana ihtiyaç var

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören bir hasta için B rh+ trombosit kana ihtiyaç var.

Trombosit verebileceklerin 05338624769 numaralı telefondan iletişime geçmesi rica olunur.

Son Güncelleme: 22.01.2021 15:33
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