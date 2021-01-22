Acil B rh+ trombosit kana ihtiyaç var

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören bir hasta için B rh+ trombosit kana ihtiyaç var.
Trombosit verebileceklerin 05338624769 numaralı telefondan iletişime geçmesi rica olunur.
Son Güncelleme: 22.01.2021 15:33
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören bir hasta için B rh+ trombosit kana ihtiyaç var.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören bir hasta için B rh+ trombosit kana ihtiyaç var.
Trombosit verebileceklerin 05338624769 numaralı telefondan iletişime geçmesi rica olunur.