Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Acil'de Corona paniği!

‘Üst solunum yolu enfeksiyonu’ şikâyeti ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadına yapılan ileri tetkikte covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:54
3286 Okunma
Acil'de Corona paniği!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde Corona paniği yaşandı!

‘Üst solunum yolu enfeksiyonu’ şikâyeti ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadına yapılan ileri tetkikte covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

 Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, kadın hastanın testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden sevk edildi…

Konuyla ilgili bilgi veren Doktor Sonuç Büyük, 62 yaşındaki kadın hastanın sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, yapılan tetkiklerde covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Karantinaya alındı, Acil servis ilaçlandı…

62 yaşındaki kadın hastanın karantinaya alındığını ifade eden Sonuç, gerekli tedbirlerin ilgili bölümde alındığını ‘Acil Servis’ bölümünün boşaltılarak ilaçlandığını hasta yakınlarının dışarıya alındığını ilaçlama bitene kadar bölümdeki hastaların başka bölüme aktarıldığını kaydetti. 

Kaynak: Yenidüzen 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
1470 test yapıldı, 12 pozitif vaka
1470 test yapıldı, 12 pozitif vaka
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim