Acil'de Corona paniği!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde Corona paniği yaşandı!

‘Üst solunum yolu enfeksiyonu’ şikâyeti ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadına yapılan ileri tetkikte covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, kadın hastanın testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden sevk edildi…

Konuyla ilgili bilgi veren Doktor Sonuç Büyük, 62 yaşındaki kadın hastanın sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, yapılan tetkiklerde covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Karantinaya alındı, Acil servis ilaçlandı…

62 yaşındaki kadın hastanın karantinaya alındığını ifade eden Sonuç, gerekli tedbirlerin ilgili bölümde alındığını ‘Acil Servis’ bölümünün boşaltılarak ilaçlandığını hasta yakınlarının dışarıya alındığını ilaçlama bitene kadar bölümdeki hastaların başka bölüme aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: Yenidüzen