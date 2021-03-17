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Acil Durum Hastanesi'nde bir ilk

Acil Durum Hastanesi'nde bir koronavirüs hastası doğum yaptı; kız çocuğu dünyaya getirdi...

17 Mart 2021 Çarşamba 23:13
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Acil Durum Hastanesi'nde bir ilk

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir koronavirüs hastasının doğum yaptığını duyurdu.

Uçaner'in paylaşımı şöyle:

"Acil Durum Hastanesi'nde bugün ilk kez annesi koronavirüs pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir.

Doğumda emeği geçen LBNDH Kadın Doğum- Pediatri, Ameliyathane Servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yavruya sağlıklı bir yaşam dileriz. Hastanemizin ilki olan minik emin ellerde..."

2021 Şubat ayında, bir koronavirüs hastası daha doğum yapmış, Acil Durum Hastanesi'nde 33 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Dilek Colbayır isimli koronavirüs hastası sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirmişti....

https://www.facebook.com/erol.ucaner/posts/10160572147519008 

Anahtar Kelimeler:
Acil Durum HastanesiErol Uçaner
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