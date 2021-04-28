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Acil Durum Hastanesi’nin yatak kapasitesi 150 oldu

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:22
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Acil Durum Hastanesi’nin yatak kapasitesi 150 oldu

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner, kapasitenin artırılarak hastanedeki yatak sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı. Dr Uçaner, yoğun bakım yatak kapasitesinin de 24 olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçaner, amaçlarının sadece olası bir yüksek hasta sayısına karşı hazırlıklı olmak olduğuna dikkat çekerek, “biz hazırlığımızı yapalım ve bu yatakları varsın kullanmayalım” dedi...

Erol Uçaner paylaşımı şöyle:

"56 olan yatak kapasitesin önce 81’e son alımlarla da net olarak 100'e çıkardık.

Yoğun bakım yatak kapasitesi 24

Oksijen çift soket sistemini artırdık.

Amacımız sadece olası bir yüksek hasta sayısına karşı hazır olmak.

Alt yapı olarak planımız maksimumdu.

Bugün itibariyle ADH olarak buna ulaştık.

Göğüs karantina da 30 yatak ek olarak hazır.

Nöroloji karantinada 20 yatak ve 6 yoğun bakım yatağı hazır.

Tekrar ifade etmek isterim. biz hazırlığımızı yapalım ve bu yatakları varsın kullanmayalım.

Toplamda 150 net yatak.

30 yoğun bakım.

Umarım bu seviyede devam eder ve tolere edilecek rakamlarla sistem durmadan devam eder".

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