Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Baypas ameliyatı olacak Ekrem Avman için acil B rh negatif kan aranıyor. Kan bağışı yapmak isteyenler 0533 869 08 24 numaralı telefondan irtibat kurabilir.
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