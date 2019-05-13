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Acil kan aranıyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:05
Acil kan aranıyor
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 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Baypas ameliyatı olacak Ekrem Avman için acil B rh negatif kan aranıyor. Kan bağışı yapmak isteyenler 0533 869 08 24  numaralı telefondan irtibat kurabilir.

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Anahtar Kelimeler:
KanHaberKKTC
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