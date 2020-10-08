"Açılacak bölümü yabancılar da ziyaret edebilecek"

Maraş’ın bir bölümünün kıyı ve sahil kısmı bugün açılıyor...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ın açılacak kısımlarına giriş şartlarını açıkladı.

"YABANCILAR DA AÇILAN BÖLGEYİ ZİYARET EDEBİLECEK"

Girişlerin ilk etapta 09.00 – 17.00 arasında yapılacağını belirten Hasipoğlu, ışıklandırma altyapısının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin gece ziyaretine de açılacağını söyledi. Bölgeyi KKTC vatandaşlarının yanı sıra, yabancılar da ziyaret edebilecek.

“FOTOĞRAF ÇEKMEK SERBEST, DENİZE GİRİLECEK ALAN 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

“AŞAMALI AÇILIM OLACAK, İLERİKİ DÖNEMLERDE DİĞER ALANLAR DA AÇILACAK”

Açılım sürecinin aşamalı bir şekilde olacağı aktarılırken, ileriki dönemlerde diğer alanların da açılacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Aşamalı Maraş Açılımının ilk etabı bugün gerçekleşirken, bazı kuralları bilmekte fayda var;

Kapalı Maraş ile kapı kontrol bugün itibariyle kalkmakta. Geçişler ilk etapta sabah 09.00- 17.00 arasında yapılabilecek. Işıklandırma tamamlandıktan sonra gece ziyaretine de açılacaktır. KKTC'ne ve tüm adaya hayırlı uğurlu olsun. Yeni geçiş kapısı, Dr. Fazıl Küçük Spor Stadyumunun hemen yanında inşa edildi.

Hem vatandaşlarımız, hem de yabancılar artık ilk etapta açılan bölgeyi serbestçe gezebilecek, fotoğraf çekebilecek (drone hariç). Herhangi bir nesne çıkarılması yasak. Özel mülklere girilmemesi için şeritler çekilerek önlemler alındı. Açılan bölge Demokrasi caddesinin tamamı ve Kennedy Caddesinin sahile bakan bölümü. Denize girilecek olan alan, Maraş'ın en güzel sahil kısmı oluyor. Astsubay orduevi ile Golden Sand oteline gelmeden arasındaki takribi 1 kilometrelik alanda denize girilebilecek.

Daha detaylı bilgi bugün dağıtılacak olan broşürlerde belirtilecektir.

Bugün sadece geçişler başlayacak. Seçim ve Halkoylaması yasasının ve işbu yasa tahtında alınan YSK kurallarının bir gereği olarak doğal olarak açılış töreni yapılması söz konusu değildir. Bugün buradan sadece geçiş olacaktır.

Aşamalı açılım ile ilgili ilk etap olan bu alandan sonra, ileriki dönemlerde diğer alanlar da açılacaktır. Bugün saat 16.00'da geçiş kapısından geçiyoruz. Ülkemizde yeni bir dönem başlıyor. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI