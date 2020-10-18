Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

AÇILAN 565 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun sonuçları açıklanmaya başlandı.

18 Ekim 2020 Pazar 19:07
1767 Okunma
AÇILAN 565 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun sonuçları açıklanmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yayın yasağının kalktığı saat 19.00’dan itibaren verdiği sonuçlara göre 101 bin 388 seçmenin oy kullandığı 565 sandıkta UBP adayı Ersin Tatar 50 bin 801 oyla yüzde 51.49, bağımsız aday Mustafa Akıncı 47 bin 853 oyla yüzde 48.51 oy aldı.

Geçerli/Geçersiz Oy

Açılan 565 sandığa göre 98 bin 654 oy geçerli, 2 bin 734 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı da bu sandıklara göre yüzde 50,94.

199 bin 29 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de seçmenler 738 sandıkta oy kullandı.

11 adayın yarıştığı 11 Ekim’deki ilk turda, seçime katılım yüzde 58.29 olmuş; hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı için en çok oy alan iki aday ikinci tura kalmıştı. Seçimin ilk turunda Ersin Tatar yüzde 32.34; Mustafa Akıncı ise yüzde 29.80 oyla ilk iki sırayı almıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÇILAN 653 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR
AÇILAN 653 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR
AÇILAN 631 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR…
AÇILAN 631 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR…
LEFKE’DE TÜM SANDIKLAR AÇILDI
LEFKE’DE TÜM SANDIKLAR AÇILDI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim